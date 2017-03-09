Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) все чаще оплачивают услуги через дистанционные каналы. Так, в январе 2017 года доля платежей, совершенных через интернет-банк УБРиР, составила 40%, достигнув исторического максимума.

Всего на дистанционные каналы обслуживания (интернет-банк, банкоматы, терминалы) приходится 68% всех платежей клиентов кредитной организации.

Росту онлайн-платежей способствует расширение перечня компаний-партнеров, чьи услуги можно оплачивать в интернет банке. Каждый год список предприятий пополняется, и в 2016 году их стало на 120 больше. В основном это организации из сферы образования (детские сады, школы, секции), ЖКХ, медучреждения. Всего в интернет-банке можно оплатить услуги 2600 компаний.

Всего за первые два месяца 2017 года в интернет-банке УБРиР было совершено больше 365 тыс. транзакций, на сумму 171 млн руб. Большая часть (82%) платежей приходится на телекоммуникационные услуги, 6% на оплату услуг ЖКХ, 2% — в пользу организаций сферы образования. Транзакционный доход банка от операций, совершенных клиентами в интернет-банке, за 2016 год вырос на 80% и составил 31,5 млн руб.

(Всего прочитано 9 раз, из них 1 посещений сегодня)