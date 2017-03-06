«Аэроэкспресс» и платежная система PayPal объявили о запуске акции «Туда – Обратно c PayPal». Для участников акции билет по тарифу «Туда – Обратно» (одна поездка в аэропорт, одна поездка на вокзал) обойдется всего в 420 рублей.

Чтобы получить 50% скидку на билет, пассажирам необходимо оформить проездной документ ТУДА-ОБРАТНО с PAYPAL на сайте www.aeroexpress.ru и оплатить его при помощи PayPal.

«Каждый год мы отмечаем растущую популярность электронных каналов продаж, поэтому стараемся предлагать нашим smart-пассажирам самые выгодные условия, — комментирует исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров. — Фактически наша совместная акция с PayPal предлагает пассажирам, привыкшим заранее планировать свое путешествие, купить сразу два билета по цене одного и не беспокоиться о безопасности онлайн-платежа».

Напомним, стандартная цена билета на Аэроэкспресс по тарифу «Туда — Обратно» составляет 1000 рублей при покупке в кассах, билетопечатающих автоматах, у мобильных кассиров или при оплате на турникетах с помощью технологии Pay@Gate. На 16% дешевле (840 рублей) билет можно приобрести на сайте www.aeroexpress.ru или через мобильное приложение. Билеты по тарифу «Туда – Обратно» действительны в течение 30 дней с даты, указанной на билете.

В 2015 году «Аэроэкспресс» отпраздновал десятилетний юбилей. За это время услугами компании воспользовалось более 100 млн человек.

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