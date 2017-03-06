В последнее время все больший интерес приобретает создание лицензированных европейских Payment institution и E-money institution в Европе. Почему именно в Европе? Еще в 2009 году в Европе вступила в силу директива, регулирующая деятельность платежных операторов PSD, 2007/64/EC.

Об этом и многом другом в рамках вебинара «Создание платежного бизнеса на базе европейской лицензированной компании. Интернет-эквайринг» расскажут ведущие представители данной сферы. В числе спикеров — Анна Иванова, Директор по международному развитию PayOnline System LLC и Андрей Борисенков, Директор по развитию Advapay OÜ.

Организатором мероприятия выступила компания Advapay/Canopus Innovative Technologies — бизнес-интегратор, который совместно с партнерской сетью оказывает услуги по созданию платежного бизнеса «под ключ» — комплексные решения и консалтинговые услуги.

За почти 10 лет регуляторы накопили достаточный опыт работы с такого рода компаниями, а банки и международные платежные системы поняли специфику деятельности таких клиентов.

Компания, обладающая такой лицензией, может оказывать клиентам следующие услуги:

• Открывать и обслуживать счета электронных денег/платежные счета своих клиентов – юридических и физических лиц (в том числе с присвоением IBAN);

• Осуществлять выпуск финансовых инструментов, в том числе – предоплаченных и дебитных банковских карт;

• Осуществлять денежные переводы без открытия счета (remittance);

• Принимать платежи в пользу своих клиентов различными способами, включая платежи с банковских карт, переводы, SWIFT/SEPA-платежи и др.

Таким образом, создание платежного бизнеса в Европе дает инструмент, позволяющий банкам эффективно решать ряд новых задач. Создание европейского payment institution или e-money может стать для российского банка или платежной компании дополнительным способом диверсификации бизнеса.

В рамках вебинара будут рассмотрены также особенности функционирования интернет-эквайринга в Европе, как происходит ценообразование, работа с банками и многое другое.

Все выступления основаны на реальной практике российских и международных компаний, являющихся лидерами в своей отрасли. Данные кейсы могут служить примером для развития Вашего бизнеса!

Бесплатный вебинар состоится 15 марта в 16.00 по московскому времени. Зарегистрироваться на сайте мероприятия могут все желающие.

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