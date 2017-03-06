Председатель Совета федерации России Валентина Матвиенко считает, что страны, заинтересованные в увеличении потока российских туристов, будут заинтересованы и в том, чтобы принимать у себя российскую платежную карту «Мир».

Ранее зампред Центробанка заявила, что необходимо развивать национальную платежную систему «Мир» в других странах, в том числе в Египте.

«Я думаю, что перечисленные и другие страны, которые заинтересованы в увеличении количества российских туристов, также будут заинтересованы в том, чтобы такая платежная система работала. Потому наши граждане там, где есть возможность легко оплатить расходы, покупки, конечно, будут это учитывать, выбирая туристические маршруты, либо другие маршруты для посещения тех или других стран. Это процесс переговоров», — сказала Матвиенко в ходе своего визита в Египет, отвечая на вопрос о том, станет ли эта тема предметом обсуждения межпарламентских переговоров.

Она выразила надежду, что система «получит распространение в мире как можно больше», особенно это актуально в таких странах, как Турция, Египет и ОАЭ — «там отдыхают наши туристы, и конечно, использование таких карт облегчит им платежеспособность».

Источник: РИА Новости

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