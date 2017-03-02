Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стали активнее подавать заявки на получение кредита через дистанционные каналы обслуживания (мобильный и интернет-банки). Об этом сообщается в пресс-релизе УБРиР.

По итогам 2016 года, доля займов в кредитном портфеле физлиц УБРиР, оформленных через интернет-каналы продаж, увеличилась на 42%. По словам управляющего директора электронного бизнеса УБРиР Вадима Белопольского, в банке существенно оптимизировали бизнес-процессы обработки заявок, благодаря чему увеличилось число выданных кредитов.

«По сравнению с 2015 годом конверсия из заявок на кредит в выдачу займа выросла на 85%. Решения по интернет-анкетам стали приниматься быстрее, в итоге за год через интернет-канал было выдано 22,7 тыс. кредитов на общую сумму более 5 млрд руб., что на 60% больше, чем в 2015 году. До конца I квартала у наших клиентов появится возможность оформлять кредиты онлайн, то есть без посещения офиса», — отметил Белопольский.

Интернет-банк УБРиР доступен как в десктоп-версии, так и в мобильной версии для iOS или Android. Пользователи интернет банка без посещения офиса могут получать все необходимые банковские услуги: заказывать карты и управлять ими, делать переводы, оплачивать услуги, открывать вклады и оформлять заявки на кредиты, узнавать подробности по подключенным продуктам и услугам банка. Подключить интернет-банк можно дистанционно во всех банкоматах УБРиР.

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