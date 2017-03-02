Российская «Партия роста» создает сетевое сообщество, которое объединит предпринимателей, самозанятых людей, молодежь и чиновников невысокого ранга. Сообщество под названием «Люди роста» предоставит таким людям возможность собирать деньги на бизнес-проекты и осуществлять инвестиции в криптовалютах. О создании новой экосистемы журналистам рассказал председатель Партии роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По словам Титова, идея создания сетевого сообщества, или экосистемы, возникла после думской избирательной кампании — первого электорального опыта обновившейся партии, переименованной из «Правого дела».

«Проведя ряд встреч на региональном и московском уровне, мы поняли, что выстраивать партию надо с основ, с базы, снизу и формировать постепенно сообщество, которое жило бы не одним днем, а в постоянном режиме… Решили ставить перед собой более широкую задачу, чем создание партии», — отметил бизнес-омбудсмен.

В основе функционирования предложенной Титовом системы — технология блокчейн, которая предоставляет прекрасную возможность краудфандинга бизнес-проектов и поиска инвесторов.

«Можно проводить ICO (по аналогии с IPO) — сбор денег в криптовалютах, прежде всего, в биткоинах, когда по сети идет информация, и предлагается инвестировать в тот или иной проект, деньги собираются быстро и без посредников», — пояснил он.

Каждый участник сетевого сообщества, в котором действует своя криптовалюта upcoin («апкоин»), имеет свой виртуальный кошелек. Он может зарабатывать, например, посещая какие-то партийные мероприятия в качестве волонтера, и тратить криптовалюту на тренинги, обучение и др.

Кроме того, блокчейн дает возможность быстро, дистанционно и безопасно проводить голосование, заявил Титов.

«Вполне возможно создать в стране систему голосования, которая буквально за час определит волеизъявление всей страны. Вот это мы проверяем сейчас в рамках нашей узкой организации, пытаемся внести это в устав — голосование без присутствия, а по сети», — сказал лидер Партии роста. Накануне Титов рассказал об этой технологии голосования председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой.

Также Партия роста запустила мобильное приложение для защиты малого бизнеса «Набат». Через него предприниматель может связаться с кол-центром и сообщить о притеснениях, внеплановых проверках и др.

Источник: ТАСС

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