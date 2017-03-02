Банк для предпринимателей Точка (финансовая группа «Открытие») объявил о запуске индивидуального платежного сервиса. Теперь у каждого клиента Точки появилась персональная интернет-страница с реквизитами компании.

На данной странице любой контрагент сможет перевести деньги на счет компании в Точке, или, наоборот, запросить у нее деньги (выставить счет), не заходя в свой интернет-банк. В свою очередь у клиента Точки по выставленным счетам будут автоматически создаваться платежи в интернет-банке, где он сможет их оплатить. Переводить деньги можно будет с помощью p2p-сервиса.

«Самые частые и важные операции между предпринимателями — это заплатить или запросить денег. Сейчас этот опыт слишком сложный: как минимум двум людям нужно зайти в свои интернет-банки, залогиниться, напрячь бухгалтеров, «наколотить» платежки, созвониться между собой, проверить реквизиты. Это все — лишняя банковская прослойка между предпринимателями. Мы решили от нее отказаться. Нашему клиенту достаточно отправить ссылку на страницу своим контрагентам, а дальше они все сделают сами. Это так же просто, как общаться в Фейсбуке», — поясняет руководитель digital-направления банка Точка Мария Швецова.

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