Пользователи платежной системы PayPal подали коллективный иск в суд на компанию, обвинив ее в удержании средств, направляемых клиентами различным благотворительным организациям при помощи платформы Giving Fund. Об этом пишет New York Times.

Инициатором иска выступила некая Терри Касс. В декабре прошлого года она пожертвовала через PayPal Giving Fund $3,7 тыс. 13-ти благотворительным организациям. Позднее г-жа Касс связалась с ними и к своему ужасу выяснила, что 10 них не только не были уведомлены о ее пожертвовании, но и вовсе не получали от нее денег.

На сегодняшний день сайт PayPal Giving Fund является одной из крупнейших благотворительных платформ мира. В прошлом году жертвователи отправили около $7,3 млрд более чем 1 млн организаций по всему миру. Однако, согласно исковому заявлению, деньги доходят до получателей только если они зарегистрированы на сайте Giving Fund и имеют при этом аккаунт в PayPal. При этом платформа уверяет, что 100% всех средств доходят именно до выбранных клиентами фондов.

По мнению истцов, число которых превышает тысячу человек, PayPal вводит в заблуждение людей, так как никто из жертвователей не давал своего согласия на перераспределение отправляемых ими на благотворительность денег. Получатели средств также не были в курсе системы перераспределения самой платформой.

«Суть в том, что многие представленные на сайте Giving Fund благотворительные организации на нем просто не зарегистрированы. Это то, что очень беспокоит и шокирует. Я не хочу при выплате моих налогов правительству заявлять, что я отдала деньги благотворительным организациям, которые никогда не получат мои деньги», — заявила Касс.

На сегодняшний день юристы PayPal и PayPal Fund изучают иск, сообщили New York Times в компании.

По материалам RNS

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