Банк ВТБ24 и социальная сеть «Одноклассники» подвели итоги первого года сотрудничества. Ежемесячный оборот денежных переводов вырос в 10 раз по сравнению с мартом 2016 года, первым полным месяцем после запуска сервиса.

Как отмечается в пресс-релизе кредитной организации, около 40% переводов в соцсети «Одноклассники» совершается со смартфонов. Большинство (65%) переводов адресованы женщинам, среди отправителей мужчин и женщин – поровну. В среднем пользователи отправляют около 7 000 рублей за один раз.

Мужчины совершают переводы не только чаще, но и отправляют в среднем больше денег. Средний чек их отправлений – порядка 8 000 рублей против 4 000 рублей у женщин.

Средний возраст людей, получающих и отправляющих переводы через «Одноклассники», – около 35 лет. При этом получатели денег в среднем моложе отправителей на 4-5 лет.

Среди групп в «Одноклассниках», которым переводы доступны с декабря 2016 года, деньги чаще всего получают сообщества с различными товарами – 18% от всех переводов группам. Также часто переводы получают группы в категориях «Творчество» (handmade-изделия, фотографы, музыкальные исполнители) и «Красота и здоровье» (стилисты, студии красоты, модная одежда).

Сервис денежных переводов в «Одноклассниках» был запущен в феврале 2016 года. Банком-партнером социальной сети стал ВТБ24. В течение 2016 года в соцсети стали доступны переводы группам, а также международные переводы в 18 стран СНГ и дальнего зарубежья. Минимальная сумма перевода составляет 100 рублей, максимальная – 75 000 рублей.

Техническое обслуживание сервиса осуществляют процессинговая компания «Мультикарта», входящая в Группу ВТБ, и Процессинг Mail.Ru Group. Специалисты компании «Мультикарта» разработали архитектурную схему сервиса и информационных потоков, провели настройки технических параметров процессинговой платформы и провели тестирование сервиса.

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