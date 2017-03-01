Крупнейший российский розничный продавец бытовой техники, «М.Видео», первой среди федеральных сетей электроники запустила во всех магазинах сети прием карт китайской платежной системы UnionPay. Техническим партнером по проекту выступила процессинговая компания UCS (АО «Компания объединенных кредитных карточек»).

Покупатели «М.Видео» могут оплачивать товары и сервисы картой UnionPay во всей сети гипермаркетов: сегодня это порядка 400 магазинов в 165 городах России.

«За последние несколько лет доля безналичных покупок в общем объеме операций, совершаемых держателями карт на российском рынке, выросла вдвое. Прием карт UnionPay – еще один элемент в развитии востребованных сервисов в «М.Видео». Ежегодно наши клиенты совершают порядка 30 млн транзакций, и мы развиваем все современные инструменты для оплаты, включая безналичные платежи большинства востребованных систем, бесконтактные платежи и электронные деньги», — отметил главный исполнительный директор «М.Видео» Энрике Фернандес.

«Платежная система UnionPay сегодня является мировым лидером платежной индустрии по количеству выпущенных карт и по количеству проводимых операций. Наше сотрудничество с UnionPay началось в 2013 году, и сейчас уже больше половины торгово-сервисных предприятий, обслуживаемых UCS, подписали соглашения, прошли обучение и принимают карты UnionPay к оплате. Мы, как процессинговая компания, наблюдаем динамичный рост оборотов по картам UnionPay», – отметила гендиректор «UCS» Елена Виноградова.

Что касается оплаты покупок в интернет-магазине «М.Видео», то ее можно совершить с помощью различных систем электронных денег, Apple Pay и Google Pay, банковских карт, а также через инвойсинг ряда банков. В магазинах «М.Видео» можно расплатиться банковской картой, а также воспользоваться сервисами мобильной бесконтактной оплаты Google Pay или Apple Pay.

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