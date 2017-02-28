Количество пользователей сервиса PayPal One Touch по всему миру превысило 50 миллионов. При этом данную возможность быстрой и удобной оплаты в один клик предоставляют более 5 миллионов онлайн-магазинов. Такие данные приводятся в пресс-релизе международной платежной системы PayPal.

Сервис One Touch был впервые представлен в 2016 году. Он позволяет осуществлять покупки в интернет-магазинах без необходимости ввода какой-либо платежной информации, имени пользователя или пароля. По данным PayPal, 64% продавцов из 500 самых крупных компаний, использующих One Touch, заявили о значительном повышении конверсии после подключения сервиса.

Чтобы подключить One Touch, покупателям достаточно лишь активировать услугу, установив флажок «Оставаться в системе» («stay logged-in») при оформлении заказа или на странице активации сервиса. После входа в профиль PayPal и подключения услуги пользователи могут осуществлять оплату покупок в магазинах, поддерживающих One Touch (при условии использования одного и того же устройства и браузера; подключение действительно в течение 6 месяцев). При этом вся информация остается надежно защищена PayPal, а на пользователей сервиса будет по-прежнему распространяться действие Программы защиты покупателей.

Поддержка One Touch включается автоматически для продавцов и онлайн-магазинов, у которых подключена система Express Checkout. Услуга предоставляется бесплатно и не предполагает никаких дополнительных комиссий.

Кроме того, компания PayPal объявила, что общее количество их пользователей по всему миру превысило 200 миллионов. Растут и объемы мобильных платежей: в IV кв. 2016 года, через платформу PayPal было проведено мобильных транзакций на $31 млрд, что на 53% больше, чем за аналогичный период в 2015 году. Из них более $2 млн было проведено в течение пяти дней между Днем Благодарения и Киберпонедельником. Через мобильные устройства теперь проходит треть всех платежей через PayPal.

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