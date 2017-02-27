Решение Tieto Cloud Based Payments, построенное с использованием технологии HCE, успешно сертифицировано платежной системой MasterCard. Данное решение позволяет банкам создавать современные платежные продукты, чтобы обслуживать клиентов, находящихся в постоянном движении и желающих эффективно совершать ежедневные платежи при помощи мобильных устройств.

На сегодняшний день компания Tieto является официальным вендором MasterCard, успешно сертифицировавшим свой программный продукт, построенный с использованием технологии эмуляции смарт-карты на мобильном устройстве (HCE – Host Card Emulation) в соответствии со спецификациями MasterCard Cloud Based Payments. Наличие компании в списке означает, что продукты Tieto в области мобильных платежей прошли официальную сертификацию.

«Мобильные платежи являются важным средством на пути к цифровизации платежей. Когда более года назад наши специалисты приступили к разработке решения на базе технологии HCE, одной из наших целей было добиться сертификации в MasterCard. Это знаковое событие доказывает, что мы смогли успешно предоставить качественный продукт, а инвестиции в продукты Tieto – это инвестиции в сертифицированные и надежные решения для мобильных платежей», – отметил директор по решениям для розничных платежей и платежных карт в Tieto Марис Озолиньш.

Технология HCE позволяет банкам перейти от физических карт к электронным платежам. HCE позволяет эмулировать EMV-чип на физической карте в «облаке». Технологию может контролировать сам банк либо процессор, обслуживающий банк. Таким образом, отсутствует необходимость привлечения третьих лиц, и банки смогут напрямую устанавливать отношения с конечными потребителями.

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