Компания «КиберПлат» предложила новые возможности для пользователей системы взимания платы «Платон». В системе электронных платежей CyberPlat теперь можно быстро и удобно пополнять расчетную запись Платона или оплачивать маршрутную карту.

Владельцы автотранспортных средств c массой более 12 тонн могут совершать платежи во всех точках приема CyberPlat, где доступна оплата данной услуги. Пользователи системы «Платон» получили возможность выбрать любой удобный для себя способ внесения денежных средств. Например, сделать это можно с помощью дистанционных сервисов банков-партнеров CyberPlat – системы «Интернет-банк» или мобильного банка, либо воспользоваться масштабной банковской розничной сетью. Оплату также можно провести через салоны связи и платежные терминалы системы CyberPlat в любом регионе России.

Платежные операции происходят в режиме реального времени, денежные средства зачисляются на лицевой счет в течение нескольких секунд.

В рамках системы «Платон» предусмотрены два способа взимания платы. Владельцы тяжелого грузового транспорта могут либо оформить Маршрутную карту на определенный срок и маршрут, либо разместить в салоне бортовое устройство ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Устройство определяет маршрут следования, на основании чего система автоматически списывает средства с Расчетной записи владельца грузовика.

Напомним, система «Платон» создана и запущена в эксплуатацию в 2015 году с целью возмещения вреда, который наносит дорожному покрытию грузовой транспорт массой более 12 тонн. Плата взимается за проезд по всем федеральным автомобильным дорогам. Полученные денежные средства ежедневно поступают в Федеральный бюджет и расходуются на строительно-ремонтные работы и улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры России.

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