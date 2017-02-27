Абсолют Банк расширяет возможности своего интернет-банка «Абсолют On-Line». Теперь клиенты кредитной организации могут досрочно погасить свою задолженность по кредиту без посещения отделения банка.

Если у заемщика появилась возможность произвести полный или частичный досрочный платеж по кредиту, он также может воспользоваться новой функцией интернет-банка «Абсолют On-Line». При клике «Оформить заявку на полное/частичное досрочное погашение» клиент переходит на страницу создания заявки и выбирает один из двух вариантов «Частично» или «Полностью». При этом на его текущем счете должна быть сумма, которую он планирует направить на погашение кредита. Статус исполнения заявки можно отслеживать в личном кабинете интернет-банка.

Как уточняется в пресс-релизе банка, произвести частичное досрочное погашение заемщик может в дату очередного ежемесячного платежа, полное досрочное погашение — в любой рабочий день. После исполнения заявления банк сделает перерасчет и сообщит клиенту актуальную сумму обязательного ежемесячного платежа.

По словам начальника управления развития сервисов ДБО Абсолют Банка Василия Потемкина, в ближайшее время функция досрочного погашения кредита будет доступна и пользователям мобильного банка «Абсолют Mobile.

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