Банк «Открытие» объявил о запуске нового срочного вклада «Ультра» с повышенной ставкой. Предложение доступно в мобильном и интернет-банке «Открытия».

Как отмечается в пресс-релизе кредитной организации, вклад открывается в рублях, долларах США и евро на срок 367 дней. Минимальная сумма вклада составляет 50 000 рублей или 1000 долларов США/eвро.

Выплата процентов производится ежемесячно, по желанию вкладчика проценты могут быть перечислены на счет банковской карты, переведены на счет «До востребования», либо капитализированы (присоединены к сумме вклада). Пополнение и частичное изъятие средств не предусмотрено.

Доходность по вкладу зависит от первоначальной суммы вклада и достигает 9,25% годовых при выборе капитализации процентов.

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