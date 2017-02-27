Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о введении ограничений при денежных переводах из России на Украину. Об этом говорится на сайте нижней палаты.

Законопроект разработан в качестве ответных мер на запрет деятельности российских платежных систем на территории Украины. Так, документ предусматривает ограничения для западных платежных систем. Они будут работать не только в отношении Украины, но и других стран.

Как отмечается в тексте в пояснительной записки, ограничения необходимо установить на трансграничные денежные переводы без открытия счета в банке, которые выполняются за рамками платежных систем.

За несоблюдение закона будут применяться штрафные санкции в размере произведенных платежей.

Источник: Федеральное агентство новостей

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