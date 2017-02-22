Глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) попросил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину провести разъяснительную работу среди населения о введении карты «Мир». Как передает ИА REGNUM, соответствующее письмо парламентарий направил руководителю регулятора.

«Учитывая социальную значимость вопроса, прошу Вас поручить принять комплекс мер, в результате которых граждане были бы широко и детально ознакомлены с механизмом и сроками введения карты «Мир», возможными нюансами ее использования», — говорится в письме.

Кроме того, Нилов предлагает провести в Госдуме специальное мероприятие презентационного характера, с участием представителей ЦБ, ПФР, Фонда социального страхования, Минтруда и общественных организаций.

Напомним, в России готовится нормативно-правовая база для широкого использования национальной платежной карты «Мир». Сегодня депутаты рассмотрят в первом чтении соответствующий законопроект. Предполагается, что именно на карты «Мир» будет перечисляться заработная плата работников бюджетной сферы, а также пенсионные выплаты.

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