Госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк, ВЭБ)» планирует в ближайшее время перевести своих клиентов на работу в прототипе b2b экосреды, созданной на базе технологии блокчейн. Об этом на конференции «Блокчейн для банковской сферы» рассказал старший вице-президент ВЭБа Никита Смирнов.

«Мы в ближайшее время рассчитываем получить первый прототип блокчейн В2В (бизнес для бизнеса) экосреды, в которой наши заемщики и участники проектов наших заемщиков могли бы заключать договора и обмениваться документами, размещать информацию», — сказал он.

По словам Смирнова, благодаря переводу клиентов в блокчейн, их деятельность станет более прозрачной и позволит Внешэкономбанку, как кредитору, своевременно отслеживать проблемы и «предпринимать корректирующие воздействия».

Другим перспективным направлением и преимуществом использования технологии блокчейн станет упрощение документооборота и снижение рисков.

«У нас есть дочерний банк в Беларуси, достаточно большой поток транзакций по торговому финансированию, которые мы совершаем в республике. Сейчас документы по сделкам торгового финансирования кладутся в конверты, конверты передаются на почту, доставляются DHL или фельдъегерем в банк покупателя — такое впечатление, что мы работаем в XIX веке», — рассказал топ-менеджер Внешэкономбанка.

Никита Смирнов уверен, что подобную ситуацию уже давно пора менять, а блокчейн может стать самой эффективной альтернативой бумажному обмену документами.

Источник: ТАСС

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