Минэкономразвития и Минфин ищут способы борьбы с теневой экономикой в России. В числе обсуждаемых чиновниками тем — запрет на выплаты заработных плат наличными, ограничение оплаты наличными крупных покупок и введение муниципального налога с дифференциацией по типу платежа. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на анонимных участников обсуждения данного вопроса: федеральных госслужащих и экспертов.

По словам одного из собеседников издания, конкретных решений еще нет, и на уровень правительства обсуждение пока не выносилось. Одна из идей – ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные. Идея муниципального платежа может быть реализована через пониженную ставку НДС для платежей по карте, отмечает участвующий в обсуждении эксперт.

Некоторые из этих идей могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018–2024 гг., знает один из чиновников, обсуждается блок мер по обелению экономики. В Минфине и Минэкономразвития никаких комментариев по существу вопроса не предоставили.

Ну а пока суть да дело, россияне все еще предпочитают наличные деньги. Держатели платежных карт за девять месяцев 2016 г. сняли 19 трлн руб. наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн. Доля наличных денег в обращении, по данным ЦБ РФ, – около 9% ВВП.

Минфин еще в 2012 г. предлагал ограничить расчеты наличными между людьми и с компаниями – сначала 600 000 руб., а затем 300 000 руб. За нарушение предполагался штраф на всю сумму сверх лимита. Помешали неготовность инфраструктуры и политические сложности, вспоминает чиновник финансово-экономического блока.

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