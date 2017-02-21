На долю виртуальных карт приходится четверть всех платежей с банковских карт Яндекс.Денег, свидетельствует статистика платежного сервиса. За год оборот платежей с «виртуалок» вырос в 4 раза, число платежей с таких карт — в 7 раз, а количество людей, которые расплачиваются ими, — в 5 раз.

Виртуальная карта является аналогом обычной банковской, но не имеет физического носителя и предназначена, главным образом, для оплаты покупок в интернете. В офлайне виртуальной картой можно пользоваться, например, через сервисы бесконтактных платежей Apple Pay, Samsung Pay или приложение Яндекс.Денег для Android-смартфонов с NFC.

При оплате с виртуальной карты MasterCard от Яндекс.Денег средства списываются из электронного кошелька — у них общий баланс. Всего Яндекс.Деньги выпустили более 11 млн таких карт.

Средний платеж с виртуальной карты составляет 1997 рублей. Это вдвое больше, чем средний платеж из электронного кошелька. Правда, виртуальными картами люди пользуются реже, чем кошельками: в среднем 2,3 платежа в месяц против 5.

Средний платеж с виртуальной карты в городах-миллионниках варьирует от 2587 рублей в Москве до 779 рублей в Волгограде.

Росту популярности виртуальных карт во многом способствует появление в России сервисов бесконтактной оплаты. 67% карт, с которых пользователи Яндекс.Денег платят через Apple Pay и Samsung Pay, — виртуальные. Перед праздниками количество покупок, которые оплачивают с таких карт, заметно возрастает. Так, в декабре 2016 года были дни, когда на виртуальные карты приходилось 54% от всех платежей с карт Яндекс.Денег.

Чаще всего с виртуальных карт пользователи рассчитываются в китайских интернет-магазинах, в супермаркетах с бесконтактными терминалами, в такси, а также за железнодорожные билеты на rzd.ru и по квитанциям на gosuslugi.ru.

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