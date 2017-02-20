Международная платежная система PayPal объявила о покупке процессинговой компании TIO, предлагающей сервис по оплате счетов.

Канадская компания TIO предлагает свои услуги в том числе и тем людям, которым затруднен доступ к традиционным банковским услугам. Сумма сделки оценивается в $233 млн, сообщает Finextra.

Молодая сеть TIO охватывает уже около 900 киосков, 65 тыс. пунктов в торговых точках, а также оказывает свои услуги через Интернет, в том числе в мобильном пространстве Всемирной паутины.

В 2016 финансовом году компания обработала транзакции по 14 миллионам потребительских счетов на общую сумму более $7 млрд.

«Интегрируя TIU в нашу глобальную платежную платформу, PayPal добавляет еще один ключевой сервис на пути нашего становления в качестве неотъемлемого атрибута повседневной финансовой жизни обычного человека, — комментирует президент PayPal Дэн Шульман (Dan Schulman). — Более 2 миллиардов человек во всем мире не имеют доступа к базовым финсервисам, что затрудняет и удорожает для них решение рядовых финансовых задач, в том числе оплату счетов. Цифровая платформа TIO и сеть физических точек обслуживания позволяют оплачивать счета проще, быстрее и с меньшими затратами».

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