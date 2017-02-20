Британская автомобильная компания Jaguar и нефтегазовый гигант Shell объявили о запуске новой услуги. Теперь автомобилисты смогут оплатить топливо и другие услуги Shell на завправках сети несколькими нажатиями пальца непосредственно на экране бортового компьютера.

С 15 февраля новый платежный сервис от Shell стал доступен в Великобритании. Однако воспользоваться им могут владельцы моделей Jaguar F-Pace, XE либо XF с поддержкой сервиса Jaguar InControl. Поддержка платежного приложения заявлена и для автомобилей Land Rover последнего поколения. В планах компании — дальнейшее расширение платежного сервиса от Shell по всему миру.

Для оплаты горючего через автомобильный медиацентр потребуется установить приложение Shell с официального сайта Jaguar и запустить его на экране бортового компьютера. Также приложение подробно проинструктирует автомобилиста о возможностях нового платежного сервиса и даже нарисует маршрут до ближайшей заправки Shell. В пункте назначения останется только указать в программе номер колонки и необходимый объем топлива.

Оплата производится через PayPal или Apple Pay, а до конца 2017 года предусмотрена поддержка Android Pay. Квитанция об оплате отображается на дисплее автомобильного медиацентра, а также высылается на e-mail плательщика.

Предполагается, что новая система поможет автомобилистам значительно сэкономить время ожидания в очередях на АЗС.

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