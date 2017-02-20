Единственный италоязычный кантон в Швейцарии — Тичино готовится запустить локальную цифровую валюту на базе технологии блокчейн.

Как сообщает La Tribune de Geneve, местная криптовалюта под названием «тичинокойн» успешно прошла пилотные испытания, завершившиеся на прошлой неделе. Об этом рассказали сами создатели виртуальной валюты — Мишель Фискалини и Клаудио. По словам Фискалини, «тичинокойн» позволит ускорить и удешевить финансовые операции, сделать их более прозрачными и повысить безопасность.

Новые цифровые деньги можно будет обменять на швейцарские франки по курсу 1:1, но для этого потребуется соответствующее разрешение финансового регулятора FINMA.

Между тем никакой информации о хотя бы приблизительном сроке официального запуска «тичинокойна» пока нет.

Добависм, что на сегодняшний день в Швейцарии существует несколько видов местных валют. В 2015 году Женева и Лозанна запустили свою валюту под названием «леман», а до конца этого года кантон Вале должен перейти на «фаринеты».

По материалам RNS

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