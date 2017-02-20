Сервис Android Pay, позволяющий оплачивать покупки с помощью смартфона, заработает на российском рынке уже этой весной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников, близких к крупным российским банкам. «Платежке» от Google придется «догонять» уже вышедшие на рынок РФ Apple Pay и Samsung Pay.

«Банки работают над внедрением Android Pay и могут запустить его в ближайшие два-три месяца. В частности, это делает Сбербанк и Альфа-банк», — сказал один из собеседников РБК. Источник в одном из мобильных ритейлеров подтвердил, что банки намерены запустить Android Pay весной.

«Альфа-банк будет рад предложить своим клиентам Android Pay, как только эта технология станет доступна в России. Сроки запуска определяет сама компания Google», — сообщила директор по продуктам и проектам Альфа-банк Татьяна Ярмола. В Сбербанке от комментариев отказались.

Для функционирования Android Pay необходим смартфон, работающий на операционной системе Android версии KitKat 4.4 и выше со встроенной технологией NFC, позволяющей совершать оплату, поднеся устройство к платежному терминалу. Также сервис Google будет работать и на «умных» часах, поддерживающих версию Android Wear 2.0 и имеющих чип NFC. В настоящий момент это устройства LG Watch Sport и LG Watch Style.

О том, что платежная система от Google заработает в России в 2017 году стало известно еще в ноябре прошлого года: «инсайдом» поделился директор по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в России Михаил Федосеев.

Android Pay представляет собой бесконтактную платежную систему на базе платежного сервиса Google Wallet, который был представлен в 2011 году. Позже разработка была переименована в Android Pay, а ее анонс состоялся в 2015 году на конференции Google I/O. В настоящий момент Android Pay работает в США, Великобритании, Сингапуре, Австралии, Китае (в Гонконге), Польше, Новой Зеландии, Ирландии и Японии.

Представитель Google отказался комментировать сроки запуска Android Pay в России.

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