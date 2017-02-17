Ассоциация кенийских банков (Kenya Bankers Association, KBA) заключила договор с международным поставщиком IT услуг Tieto на разработку первой в Кении отраслевой свитчинговой платформы.

Платежное программное обеспечение от Tieto позволит KBA через дочернюю компанию Integrated Payments Service Limited (IPSL) внедрить платежные экспресс-сервисы для 47 банков-участников ассоциации KBA, став первой межбанковской платформой в восточноафриканском регионе для обслуживания платежных транзакций в реальном времени.

Первым продуктом, который будет запущен на платформе KBA Switch, станет инновационный Р2Р-сервис, позволяющий осуществлять мгновенные круглосуточные денежные переводы. Запуск P2P-сервиса в режиме реального времени запланирован на первый квартал 2017 года.

«Тот факт, что скоро любой человек в Кении сможет за считанные секунды отправить деньги другим клиентам банка посредством всевозможных каналов, станет примером эффективного инструмента для финансовой интеграции в регионе. Мы поздравляем KBA и участвующие в ассоциации банки с этим достижением и с нетерпением ждем запуска», – комментирует руководитель направления розничных платежей и платежных карт в Tieto Марис Озолиньш.

Платформа KBA Switch обладает потенциалом для оказания поддержки банковской системе и финансовым регуляторам в Кении в целях повышения их эффективности и доступности. Кенийская отраслевая свитчинговая площадка создана по образцу подобных платформ, в том числе реализованных в Гане, Зимбабве и Великобритании.

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