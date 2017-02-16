Компания ADVAPAY приняла участие в качестве партнера форума Finnext. Мероприятие уже зарекомендовало себя в качестве авторитетного конкурса финтех-стартапов с привлечением специалистов банковской и финансовой сферы.

Интерес к форуму у посетителей довольно большой – зал Digital October в Москве был переполнен до отказа с выступления самого первого докладчика и до последней дискуссии. Многие посетители даже были вынуждены наблюдать за выступающими через мониторы с трансляцией из в фойе.

Постоянный диалог в гостями форума не прекращался и у стенда ADVAPAY. Посетители в основном интересовались платежными решениями на базе лицензированного европейского payment или e-money institution.

В отличие от предыдущих мероприятий Finnext, интерес к предложению и услугам ADVAPAY был не только у start-up проектов или компаний, которые хотели бы выйти со своими услугами на европейский финансовый рынок, но даже и у достаточно крупных банков.

Отдельная ветвь дискуссии на стенде ADVAPAY шла с молодыми высокотехнологичными компаниями, работающими в сфере blockchain-технологий.

(Всего прочитано 19 раз, из них 5 посещений сегодня)