«Яндекс» объявил о своих планах изменить сумму минимального платежа для пополнения баланса в сервисе контекстной рекламы «Яндекс.Директ».

Новый минимальный платеж будет действовать уже с марта и составит 1000 рублей без учета НДС, сообщается в информационном сообщении «Яндекс».

Минимальная сумма переноса между кампаниями, минимальный отсроченный платеж а также минимальная сумма для автопополнения счета (услуга доступна прямым клиентам, работающим в рублях РФ) тоже составят 1000 рублей.

Напомним, до сих пор «минималка» пополнения в «Яндекс.Директе» равнялась 300 рублям. С информацией по другим валютам можно ознакомиться в таблице ниже.

В компании подчеркнули, что запланированные изменения коснутся только платежей для пополнения баланса. Минимальная цена «клика» и недельный бюджет в «Яндекс.Директ» останутся прежними.

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