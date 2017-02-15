Идею о переводе бюджетных выплат на карты национальной платежной системы «Мир» поддерживают более половины россиян (52%), не одобряют эту меру 34%. Об этом сообщается в материалах Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди граждан, пользующихся несколькими банковскими картами, уровень поддержки выше, чем в среднем по выборке (61%). В то же время среди тех, у кого нет карты в принципе, против высказывается каждый второй (51%).

Сторонники перевода бюджетных выплат на карту «Мир» аргументируют свою позицию тем, что это будет удобно (21%), указывают на безопасность системы (18%) и ее независимость от иностранных банков (15%), а также стремятся поддержать российские технологии (15%).

Основной довод тех, кто «против» — привычка и большее доверие к наличным деньгам (49%). Остальные говорят, что у них нет достаточной информации о карте «Мир» (16%) или их просто устраивает все как есть (12%).

Самая лояльная аудитория к использованию карт «Мир» — респонденты, имеющие две или более карты: среди них 58% заявили о готовности завести национальную платежную карту по бесплатному предложению от банка.

В целом доля согласных завести карту «Мир» составляет 47%. Отказались бы от получения карты 43% респондентов, в первую очередь это граждане, не использующие банковские карты в принципе (среди них доля «отказников» составляет 66%).

Согласно данным ежедневного опроса «Спутник», держателями банковских карт (одной или нескольких) являются 82% россиян. Более активными пользователями являются молодые люди (среди 18-24-летних карты есть у 86%), респонденты, обучавшиеся в вузах (91%), тогда как в группах людей пенсионного возраста (68%), а также опрошенных со средним образованием (77%) владельцев карт заметно меньше.

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