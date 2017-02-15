Национальный Банк Республики Казахстан (НБ РК) признал платежную систему «Золотая Корона» значимой. Реестр платежных систем опубликован на официальном сайте регулятора. «Золотая Корона» стала одной из трех и единственной российской платежной системой, получившей в Казахстане статус значимой.

В документе НБ РК отмечается, что через платежную систему «Золотая Корона» «осуществляются платежи и (или) переводы денег в течение года, в объеме не менее 25% от совокупного объема отправленных через системы денежных переводов денег по Республике Казахстан и за рубеж и полученных в Республику Казахстан через системы денежных переводов из-за рубежа платежей и (или) переводов денег».

Показатели работы системы «Золотая Корона» соответствуют критериям, установленным Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 222 «Об утверждении показателей критериев значимых платежных систем».

На сегодня «Золотая Корона» является одной из популярных систем трансграничных денежных переводов в Казахстане. Это подтверждают последние данные Национального банка Республики Казахстан. Среди 14 платежных систем уверенно лидирует «Золотая Корона», доля которой в декабре 2016 года составила 41,4% от суммы всех отправленных денежных переводов за пределы Казахстана и 41,3% входящих переводов.

«Золотая Корона» работает в Казахстане с 2008 года, партнерская сеть превышает 1,2 тыс. пунктов обслуживания на всей территории республики. Участниками сервиса являются 18 ведущих кредитных организаций страны.

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