Клиенты «Почта Банка» получили возможность оформлять доставку именной карты заказным письмом в ближайшее отделение почтовой связи. При получении такой карты потребуется предъявить извещение о получении письма и паспорт.

Заказать доставку именной карты можно в любом канале обслуживания «Почта Банка», за исключением окон с почтовыми сотрудниками — в клиентском центре «Почта Банка» в стрит-ритейле, в клиентском центре в отделении почтовой связи, на стойках продаж, а также обратившись по телефону в клиентскую службу банка.

Стоимость услуги по доставке карты составляет 100 рублей. О поступлении карты в почтовое отделение клиент будет проинформирован при помощи SMS. Статус доставки также можно отслеживать на сайте Почты России по трек-номеру, отправляемому банком на мобильный телефон клиента.

Выдача доставленных карт производится во всех отделениях почтовой связи. Для активации карты необходимо обратиться в один из порядка двух тысяч клиентских центров «Почта Банка» по всей стране или позвонить в клиентскую службу.

«Мы продолжаем развивать сегмент карточных продуктов. Возможность доставки в ближайшее к клиенту отделение связи повысит их доступность для россиян. Теперь за один визит в банк можно в течение нескольких минут оформить неименную карту к сберегательному счету, а именную – кредитную или дебетовую — получить там, где клиенту будет удобно», — отметил вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса «Почта Банка» Григорий Бабаджанян.

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