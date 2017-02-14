PayPal запустила робота для перевода денег в мессенджере Slack
Платежная система PayPal представила первую в своем роде автоматическую программу-робота, позволяющую пользователям популярного корпоративного мессенджера Slack отправлять друг другу платежи, не выходя из программы.
После нехитрой установки робота в Slack, необходимо привязать к приложению свой PayPal-аккаунт и задать параметры транзакций.
Чтобы переслать денежные средства собеседнику непосредственно в окне чата потребуется ввести «/paypal», указать сумму перевода, а также идентификатор получателя в Slack (см. видео).
На сегодняшний день «денежный робот» от PayPal доступен пользователям Slack в США, Канаде, Великобритании и Австралии.
По материалам ПЛАС
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