Платежная система PayPal представила первую в своем роде автоматическую программу-робота, позволяющую пользователям популярного корпоративного мессенджера Slack отправлять друг другу платежи, не выходя из программы.

После нехитрой установки робота в Slack, необходимо привязать к приложению свой PayPal-аккаунт и задать параметры транзакций.

Чтобы переслать денежные средства собеседнику непосредственно в окне чата потребуется ввести «/paypal», указать сумму перевода, а также идентификатор получателя в Slack (см. видео).

На сегодняшний день «денежный робот» от PayPal доступен пользователям Slack в США, Канаде, Великобритании и Австралии.

PayPal, денежный перевод, Slack</p> <p>

По материалам ПЛАС

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