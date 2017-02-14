Объем несанкционированных операций с использованием банковских карт в 2016 году составил 1,08 млрд рублей. Об этом сообщил первый зампред Банка России Георгий Лунтовский, выступая на IX Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы».

«Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт за 2016 год составил порядка 1,08 млрд рублей, в 2015 году — сопоставимая цифра: порядка 1,15 млрд рублей», — сказал он.

По данным Центробанка, удельный вес несанкционированных переводов денежных средств с использованием платежных карт достиг по итогам прошлого года 0,002%. Целевой показатель ЦБ РФ в условиях роста объема платежей составляет 0,005%, при этом в статистике международных платежных систем эта цифра еще выше — 0,009%, подчеркнул Лунтовский.

Что касается объема несанкционированных операций со счетов юридических лиц, то в 2016 году он уменьшился по сравнению с предыдущим в два раза, до 1,9 млрд рублей, сообщил зампред ЦБ РФ.

«По данным, полученным из форм обязательной отчетности по инцидентам информационной безопасности, а также данным, полученным в рамках информационного обмена между кредитными организациями и Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинСерт), объем несанкционированных операций со счетов юридических лиц по итогам 2016 года составил порядка 1,9 млрд рублей. Для сравнения — в 2015 году эта цифра составила порядка 3,8 млрд рублей», — сказал Георгий Лунтовский.

По его словам, атакам подвергаются не только счета предприятий в российских банках, но и счета самих кредитных организаций в ЦБ. В 2016 году злоумышленники совершили девять таких покушений в объеме 2,15 млрд рублей. Несмотря на то, что Банк России старается блокировать подозрительные операции, в отношении 1,5 млрд рублей наступила окончательность перевода» денежных средств. «Говоря простым языком, деньги были похищены», — резюмировал первый зампредседателя ЦБ РФ.

Источник: ТАСС

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