В Вене появился «Биткоин-банк». Как сообщает Thelocal, организация предоставляет услуги обмена фиатных денег на популярную криптовалюту. Представители австрийского биткоин-сообщества с воодушевлением восприняли новость.

«Биткоин-банк» расположился на известной в австрийской столице торговой улице Марияхильферштрассе (Mariahilfer Strasse). Помимо того, что здесь можно произвести обменные операции с биткоином и фиатными валютами, любой желающий может получить всю необходимую информацию о цифровых деньгах.

Добавим, что власти Австрии уже неоднократно обращали свое внимание на биткоин и возможности его использования. Так, в мае 2016 года ряд профильных министерств страны совместно с учеными приняли участие в австрийско-немецком проекте по изучению использованию криптовалют в деятельности организованных преступных группировок.

По материалам ForkLog

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