В рамках дополнений, вступивших в силу с 1 февраля 2017 года к 54-ФЗ о «ККТ», клиентам международного платежного шлюза FONDY стал доступен сервис онлайн-кассы.

Для выполнения требований данного Федерального закона торгово-сервисным предприятиям, работающим в интернет среде, необходимо, помимо покупки и обеспечения бесперебойной работы контрольно-кассового оборудования, также предоставить данные в налоговые органы. Кроме оформления договора и интеграции с банком или платежным сервисом для приема платежей, надо заключать договор с провайдером, обеспечивающим регистрацию операций фискальных данных, и отдельно реализовать интеграцию с сервисами, регистрирующими операции в ОФД или же покупать кассу и настраивать все самостоятельно.

Платежный шлюз FONDY в своем решении предлагает упростить процесс внедрения онлайн-касс до заключения договоров, а также исключить из интеграции компанию, регистрирующую и передающую фискальные данные – эта услуга будет предоставляться вместе с интеграцией платежного протокола самого FONDY. Сервис берет на себя весь процесс передачи и регистрации данных в фискальный орган, а также предоставляет мерчанту отчетность – электронные фискальные чеки.

Все, что необходимо интернет-магазину – это получить ЭЦП для кассы, удаленно арендовать кассу и зарегистрировать ее в ОФД.

Законом предусмотрена регистрация операции как фискальной и предоставление информации в налоговый орган в течение 5 (пяти) минут. В случае с интернет-площадкой, предлагающей физический товар (одежду, электронику и прочее), это вызовет сложности, так как товара на складе может не оказаться, информация уже предоставлена фискальному органу, а значит потребуется выполнить возврат в онлайн-кассе. Платежным шлюзом FONDY реализован механизм «отложенная продажа», которая подразумевает следующий алгоритм действий и поможет сократить до минимума регистрации в ОФД операций возврата товара, что защищает мерчанта от необходимости регистрации некорректной операции.

«Введение онлайн-касс законодателем не должно отразиться на процессе покупки для конечного пользователя, с одной стороны. С другой – несколько усложняет работу торгово-сервисных предприятий, ведь ККТ должны работать в режиме 24х7х365, а это дополнительные расходы на обеспечение бесперебойной работы аппаратуры и интернет-соединения. Мы предлагаем мерчантам помимо интеграции и настройки такую услугу, как аренда онлайн-кассы. То есть магазин арендует кассу, а мы занимаемся полным спектром обслуживания, что позволяет мерчанту сфокусироваться на своей работе и не перестраивать кардинально собственные бизнес-процессы», — комментирует директор по развитию FONDY Константин Бойко.

Справка:

Международный платежный шлюз Fondy специализируется на предоставлении услуги интернет-эквайринга, предлагая облачное white-label решение для банков, IPSP и процессинговых центров. Компания поддерживает банковские карты Visa, Mastercard и Maestro и другие платежные инструменты (QIWI, Яндекс.Деньги, Приват24, оплата наличными, PayPal, SEPA, Swift, интернет-банки России, Европы, Казахстана и других стран СНГ, оплата частями, оплата в кредит, прямое дебетирование (DirectDebit). Fondy работает как с физическими лицами, так и c юридическими лицами, ИП. С компанией сотрудничают более 1500 мерчантов из 190+ стран.

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