Сбербанк адаптировал мобильное приложение Сбербанк Онлайн для незрячих
Сбербанк выпустил новое приложение Сбербанк Онлайн, совместимое с функцией частично или полностью незрячим пользователям iPhone стали доступны все основные возможности Сбербанк Онлайн. Также в мобильном приложении обновился дизайн и улучшены пользовательские сценарии самых популярных операций.
VoiceOver — это управляемая жестами функция голосового сопровождения интерфейса. Пользователю достаточно прикоснуться к дисплею смартфона — и VoiceOver озвучит нужный элемент экрана.
«Нашим клиентам важно совершать основные банковские операции самостоятельно без визита в отделение. Мы рады, что теперь такая возможность есть у слабовидящих и незрячих людей. Мы начали большую работу по адаптации Сбербанк Онлайн и ведем ее вместе с экспертами проекта «Особенный банк» Сбербанка и Всероссийского общества слепых», — отметил руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка Святослав Островский.
Особенный банк представляет собой комлекс продуктов и сервисов для клиентов с инвалидностью, построенная с чутким вниманием к их жизненным сценариям и потребностям. Вся адаптация происходит при непосредсвенном участии людей с инвалидностью – созданы специальными экспертные группы. За 2016 год 37% отделений Сбербанка адаптированы для людей с инвалидностью, 3200 банкоматов адаптированы для незрячих клиентов c помощью аудиовыхода, более 9800 – с помощью азбуки Брайля, более 16 000 банкоматов расположены на более низком уровне для людей на колясках.
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