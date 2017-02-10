Национальная система платежных карт (НСПК) и Visa подпишут кобейджинговое соглашение во втором квартале 2017 года. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

«Подписание соглашения (НСПК и Visa) в плановом режиме, ожидается во втором квартале этого года», — сказала Скоробогатова.

Напомним, ранее НСПК заключила кобейджинговые соглашения с Mastercard, японской платежной системой JCB, American Express и Union Pay.

Проект по созданию в РФ национальной платежной системы, призванной обеспечить безопасность финансовой системы страны, реализуется с середины 2014 года. Необходимость в национальной платежной системе возникла после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт нескольких российских банков, попавших под западные санкции. После этого был принят закон о Национальной системе платежных карт (НСПК), обязывающий международные платежные системы перевести свой процессинг на территорию России. В июле 2014 года была создана НСПК — компания-оператор национальной платежной системы «Мир».

Источник: ТАСС

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