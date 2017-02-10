В рамках стратегии развития банковских сервисов и кредитных продуктов для стартапов ВТБ24 предоставил кредит финтех-проекту PimPay. Денежные средства будут направлены на развитие компании, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

PimPay – онлайн-проект на стыке финансов и логистики в секторе интернет-торговли. Компания предоставляет сервис мгновенной оплаты за товар и позволяет предпринимателям устранить кассовые разрывы при продаже товаров с наложенным платежом. PimPay помогает интернет-магазинам привлекать финансирование, производить финансовые и бухгалтерские сверки с логистическими операторами, отслеживать своевременность доставки заказов, а также вести претензионно-розыскную работу с логистическими компаниями, в частности, с Почтой России.

В планах стартапа выйти на международный рынок логистических услуг для электронной коммерции. На данный момент, сервисом уже воспользовались более 2 500 интернет-магазинов. PimPay является резидентом Фонда «Сколково».

«ВТБ24 следит за развитием FinTech, фокусируясь на интересных проектах в сфере B2B. Банк работает со стартапами как напрямую, так и через институты развития и инфраструктурные проекты. Кроме того, наиболее перспективные сервисы мы готовы размещать в маркетплэйс ВТБ24 для наших клиентов», — комментирует директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 Надия Черкасова.

ВТБ24 является одним из лидеров рынка кредитования малого бизнеса. Банк работает в том числе с инновационными компаниями и проектами в сфере электронной коммерции. В 2016 году ВТБ24 направил более 150 млрд рублей в данный сегмент.

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