Народный банк Китая (НБК) опубликовал официальное заявление, в котором вынес предупреждение девяти местным криптовалютным компаниям страны.

Как передает Forklog, данное заявление подтвердило ранее появившуюся информацию о состоявшейся 7 февраля закрытой встрече с руководством китайских криптобирж.

Особое внимание в документе уделяется директивам, обязывающим криптовалютные биржи придерживаться законодательства по борьбе с легализацией незаконных доходов и правил по обмену валюты.

«Если биржи нарушат данные требования, и это повлечет за собой серьезные последствия, то в таком случае регулятор оставляет за собой право потребовать у соответствующих инстанций закрытия бирж», — говорится в заявлении Нарожного банка.

В числе бирж, чьи представители приняли участие во встрече 7 февраля, названы такие, как BTC Trade, Yunbi, HaoBTC, CHBTC, BTC100, BitBays, Yuanbao, Dahonghuo и Jubi.

Напомним, в начале января представители Народного банка Китая провели ряд проверок деятельности местных криптовалютных бирж. В результате проверок был обнаружен ряд нештатных ситуаций, возникавших при работе криптобирж BTCC, Huobi and OKCoin, что отразилось на падении курса биткоина. Также представители китайского регулятора заявили о том, что биржи осуществляли операции с нарушением действующего законодательства о борьбе с отмыванием денег.

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