Бинбанк и Русское географическое общество (РГО) приступили к эмиссии совместной карты национальной платежной системы «Мир». Клиенты, оформившие такую карту получают возможность каждый день вносить вклад в сохранение природы нашей страны, а также в научно-исследовательскую и просветительскую деятельность РГО.

Бинбанк будет перечислять средства на поддержку проектов РГО при любой безналичной операции клиента. Держатель карты не несет никаких расходов, их берет на себя банк. При этом клиенты будут получать информацию о том, какие инициативы РГО были реализованы благодаря их участию.

Клиентам предлагаются две категории карт «РГО-Бинбанк»: стандартный продукт «Комфорт» и премиальный «Все включено». При совершении безналичных операций по стандартной карте Бинбанк перечисляет за клиента в пользу РГО 0,5% от суммы, по премиальной карте – 1%.

Для клиентов, оформивших карту, будут действовать различные конкурсы с разнообразными призами, главный из которых – путешествие в самые заповедные уголки России.

Карта является дебетовой и позволяет получать доход на остаток средств: до 6% годовых по премиальной карте и до 5% годовых по стандартной. Дополнительное преимущество премиальной карты – бесплатный страховой полис для выезжающих за рубеж, который может оформить клиент.

Плата за обслуживание карты «РГО-Бинбанк» отсутствует, если клиент ежедневно поддерживает минимальный остаток (30 тыс. рублей на стандартной карте и 100 тыс. на премиальной) или активно использует карту при оплате товаров и услуг (общая сумма операций в месяц превышает 15 тыс. рублей по стандартной карте и 50 тыс. рублей по премиальной).

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