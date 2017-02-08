Бинбанк и Русское географическое общество (РГО) приступили к эмиссии совместной карты национальной платежной системы «Мир». Клиенты, оформившие такую карту получают возможность каждый день вносить вклад в сохранение природы нашей страны, а также в научно-исследовательскую и просветительскую деятельность РГО.

РГО-БинбанкБинбанк будет перечислять средства на поддержку проектов РГО при любой безналичной операции клиента. Держатель карты не несет никаких расходов, их берет на себя банк. При этом клиенты будут получать информацию о том, какие инициативы РГО были реализованы благодаря их участию.

Клиентам предлагаются две категории карт «РГО-Бинбанк»: стандартный продукт «Комфорт» и премиальный «Все включено». При совершении безналичных операций по стандартной карте Бинбанк перечисляет за клиента в пользу РГО 0,5% от суммы, по премиальной карте – 1%.

Для клиентов, оформивших карту, будут действовать различные конкурсы с разнообразными призами, главный из которых – путешествие в самые заповедные уголки России.

Карта является дебетовой и позволяет получать доход на остаток средств: до 6% годовых по премиальной карте и до 5% годовых по стандартной. Дополнительное преимущество премиальной карты – бесплатный страховой полис для выезжающих за рубеж, который может оформить клиент.

Плата за обслуживание карты «РГО-Бинбанк» отсутствует, если клиент ежедневно поддерживает минимальный остаток (30 тыс. рублей на стандартной карте и 100 тыс. на премиальной) или активно использует карту при оплате товаров и услуг (общая сумма операций в месяц превышает 15 тыс. рублей по стандартной карте и 50 тыс. рублей по премиальной).

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