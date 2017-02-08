В 2016 году россияне потратили на погашение кредитов через интернет на треть больше, чем годом ранее. Число платежей выросло на 32%, количество плательщиков — на 8%. В среднем за раз люди погашали кредиты на 2928 рублей. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив платежи пользователей на сайте и в мобильном приложении сервиса за 2016 и 2015 годы.

Больше всего по кредитам платят в Центральном федеральном округе, где средний платёж через Яндекс.Деньги составляет 3175 рублей, а меньше всего — в Сибири, 2683 рубля. В Москве и Санкт-Петербурге в среднем за раз люди перечисляют 3310 и 3098 рублей соответственно. Количество москвичей и петербуржцев, которые погашают кредиты онлайн, за год увеличилось примерно одинаково — на 10% и 8% соответственно.

Результаты опроса Аналитического центра НАФИ говорят о том, что за последние пять лет кредиты брали 45% россиян. По данным Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ), в 2016 году доля экономически активного и занятого населения страны с открытыми кредитами составила 61%. Минимальная средняя сумма задолженности по кредиту — в Республике Алтай, 105,5 тыс. рублей, максимальная — в Чукотском автономном округе, 482,2 тыс. рублей. В Москве этот показатель составляет 264,8 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 230,7 тыс. рублей.

Напомним, что погасить кредит через Яндекс.Деньги может любой пользователь, даже если он не является пользователем этого платежного сервиса. Достаточно выбрать банк, указать номер договора и сумму платежа. Если нужной организации не окажется в списке, перечислить деньги можно по реквизитам. Сервис позволяет заплатить из электронного кошелька или с любой банковской карты. Средства поступят в банк на следующий рабочий день. На сайте Яндекс.Денег пользователи могут также погашать займы в любых МФО с лицензией Банка России.

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