Мобильный мессенджер Viber собирается стать полноценной платформой для электронной торговли. О том, что в популярном приложении появятся новые e-commerce сервисы агентству Bloomberg сообщил глава Viber Джамела Агауа.

После грядущего мартовского обновления, с помощью Viber можно будет выбрать кафе или ресторан и забронировать столик. Более того, в будущем пользователи мессенджера смогут расплачиваться за товары и услуги непосредственно из приложения.

По словам Агауа, главная задача – это сделать Viber доступным для всех пользователей и расширить клиентскую базу. «На втором месте — безопасность и конфиденциальность, на третьем – запуск платформы с дополнительными сервисами», – рассказал руководитель компании.

Напомним также, что в сентябре прошлого года пользователи Facebook получили возможность осуществлять платежи при помощи мессенджера Telegram. Функция денежных переводов онлайн с банковких карт существует и в социальной сети «ВКонтакте».

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