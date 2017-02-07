Минпромторг России рассчитывает в этом году запустить новую программу адресной продовольственной помощи. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров на заседании «Единой России».

Как передает РИА Новости, речь идет о стратегии продовольственной помощи, разработанной еще осенью 2015 года. Она предполагает поддержку нуждающихся граждан, которым на специальные карты будут перечисляться эквивалентные денежным средствам баллы или бонусы. На них можно будет купить продукты российского производства: овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы.

Мантуров подчеркнул, что это не накопительная система: людей, получивших такие «эквиваленты денежных средств», появится обязанность их потратить.

«Программа рассчитана на то, чтобы потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают», — пояснил глава Минпромторга.

По его словам, программа позволит малоимущим приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, занятых в агропромышленном секторе.

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