Национальная платежная система «Мир» отменила обязательное требование о наличии на своих картах полосы для подписи держателя. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оператора карты «Мир» — АО «НСПК».

Банки-эмитенты, тем не менее, по-прежнему смогут выпускать карты и с полосой для подписи, но требовать от них этого уже никто не будет. На том месте, где раньше было поле для подписи держателя карты (оборотная сторона «пластика»), должна будет располагаться надпись «Подпись не требуется», пояснили в НСПК.

Как известно, подпись на карте обычно используется для идентификации личности клиента, ее можно сверить с образцом в паспорте. Однако, по словам представителя НСПК, поле для автографа стало атавизмом, перестав выполнять роль одного из инструментов защиты и проверки личности.

Изменения, однако, не затронут кобейджинговые карты, уточнили в НСПК. Дело в том, что карты с чипами во многих странах до сих пор не получили такого же широкого распространения, как в РФ. Поэтому за рубежом до сих пор нередко проверяют наличие подписи на «пластике». Соответственно, наличие или отсутствие места для подписи на кобейджинговых карточках «Мир» станет результатом договоренностей компаний-партнеров, отмечают в НСПК.

Еще одно изменение коснется голограммы на картах «Мир». Это изображение также давно уступило по степени защиты чипам. Впрочем, голограммы уйдут только с дебетовых и предоплаченых карт.

Российское банковское сообщество восприняло обе новации НСПК позитивно.

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