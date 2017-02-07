Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» протестировала собственную систему единой аккредитации участников государственных и корпоративных закупок. Система построена по принципу единого распределенного реестра на базе технологии блокчейн, позволяющей осуществлять многократную верификацию данных и исключение их несанкционированных изменений, сообщает CNews.

К платформе могут быть подключены все электронные площадки по 44-ФЗ и 223-ФЗ без ограничения на безвозмездной основе. Как ожидается, система единой аккредитации на всех площадках значительно расширит возможности поставщиков участвовать в государственных и корпоративных закупках.

В компании надеются, что участники рынка и Министерство экономического развития РФ поддержат инициативу

«Предлагаемое решение позволяет коллективно подойти к ответу на комплекс вызовов, стоящих перед институтом закупок, в частности, существенно упростить доступ субъектов МСП к закупкам, обеспечить возможность создания и автоматического обогащения единого профиля поставщика, оптимизировать операционные затраты крупных удостоверяющих центров, тем самым радикально повысив эффективность, информационную прозрачность и безопасность отрасли», — отметил руководитель ИТ-службы, заместитель генерального директора по государственному заказу электронной площадки «РТС-тендер» Владимир Григоренко.

Развитие информационных технологий на базе блокчейн является важной частью инвестиционной программы площадки «РТС-тендер». Одним из направлений работы является внедрение системы интеллектуального анализа больших данных рынка закупок, позволяющей изменить традиционные подходы к идентификации и анализу надежности поставщиков, принятию решений по реализации комплекса связанных финансовых продуктов и сервисов, упрощающих участие в закупках. По словам представителей «РТС-тендер», технологии блокчейн позволяют гарантированно надежно увязать разнородные источники данных, используемых при анализе, в единый информационный массив.

В рамках развития данной концепции в конце 2016 г. на площадке «РТС-тендер» был расширен функционал личного кабинета поставщика, который включает в себя комплекс финансовых и информационно-аналитических решений, упрощающих участие в закупках, и повышает эффективность процесса.

(Всего прочитано 17 раз, из них 2 посещений сегодня)