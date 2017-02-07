Команда Yandex Data Factory разработала для «Райффайзенбанка» модель прогнозирования спроса на наличные в банкоматах. Ожидается, что ее внедрение в перспективе позволит банку примерно на 15% снизить издержки, связанные с пополнением банкоматов и изъятием из оборота лишних средств.

Как отмечается в пресс-релизе Яндекса, решение разработано с помощью алгоритма машинного обучения «Матрикснет» на основе анализа данных 2000 банкоматов. Учитывалось их местонахождение, режим работы, фактический спрос на наличные и другие параметры. До сих пор «Райффайзенбанк» определял потребность клиентов в наличных на основе статистики. Модель, разработанная Yandex Data Factory, позволит банку уменьшить отклонение прогноза от реального спроса примерно на 30%.

«Любому банку важно соблюдать баланс между количеством денег, которые лежат в банкоматах и которые находятся в обороте. Если денег в банкоматах мало и клиенты не могут снять наличность, это вызывает их недовольство. Если денег в банкоматах слишком много, банк несет излишне высокие издержки. Решение, которое мы предлагаем, позволит банкам оптимизировать распределение денег в сети банкоматов и сократить свои издержки», — комментирует исполнительный директор Yandex Data Factory Александр Хайтин.

По словам руководителя отдела IT-архитектуры «Райффайзенбанка» Олега Третьяка, система дает планировщику инкассаций рекомендации о том, когда и на какую сумму нужно инкассировать банкомат. При этом она стремится к минимальной стоимости выезда инкассаторов и хранения денег в банкомате при условии сохранения доступности функции выдачи наличных.

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