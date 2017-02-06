Китайский интернет-ритейлер AliExpress с 7 февраля меняет правила доставки товаров в Россию, Украину и Белоруссию. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании пресс-релизе.

Теперь для товаров стоимостью больше $2, направляющихся в Россию, услуга эконом-доставки станет недоступной. Также, но уже вне зависимости от стоимости, эта же услуга будет недоступна для покупателей из Украины и Белоруссии. Для таких товаров станет обязательным присвоение трек-номеров.

Как отмечают в Aliexpress, новая политика позволит улучшить стабильность и качество логистического сервиса компании.

Источник: ТАСС

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