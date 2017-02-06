Группа компаний Assist опубликовала статистику онлайн-платежей по банковским картам за прошедший год. Исследование базируется на данных о более чем 30 млн. транзакций онлайн, совершенных российскими покупателями в различных интернет-магазинах и сервисах – клиентах провайдера электронных платежей Assist.

В 2016 году, как и годом ранее, продолжала увеличиваться доля онлайн-платежей, совершенных с карт Сбербанка. Это неудивительно, учитывая, что подавляющее количество банковских карт, находящихся в обороте у населения, эмитированы Сбербанком. В 2016 году на долю Сбербанка пришлось 65% от общего числа всех платежей, совершенных в интернете (год назад – 61%). 6% онлайн-транзакций было совершено держателями банковских карт ВТБ24, 5% и 4% заняли Альфа-банк и Тинькофф, доля карт каждого из остальных банков составляет 2% и менее. В прошедшем году платежей с участием карт банка Тинькофф стало на 1% больше (с 3% в 2015 г. до 4% в 2016 г.), доля онлайн-платежей по картам Ситибанка уменьшилась с 2% до 1% за тот же период.

В денежном выражении доля Сбербанка в общей совокупности онлайн-платежей занимает чуть более половины (55% в 2016 г.), по отношению к прошлому году рост составил 5%. На 1% уменьшилась доля Альфа-банка и Ситибанка (7% и 2% в 2016 г. соответственно). Не изменились доли ВТБ24, банка Тинькофф, Райффайзенбанка, Газпромбанка (6%, 4%, 3% и 2% соответственно).

Клиенты ведущих российских банков в 2016 году в целом очень активно пользовались картами для оплаты товаров и услуг онлайн – транзакционный оборот по всем банкам вырос на 47%, рублевый – на 41%. Наиболее заметную динамику продемонстрировали платежи по картам банка Тинькофф – в 2016 г. его клиенты совершили на 69% больше онлайн-платежей, чем в 2015 году, при этом объем транзакций в рублях вырос на 59%. Владельцы карт Сбербанка и «Банка Санкт-Петербург» в прошедшем году также чаще, чем в 2015 г. расплачивались онлайн – на 57% и 52% соответственно выросло число транзакций и на 55% и 44% – оборот в денежном выражении. Отмечена и отрицательная динамика – так, например, количество онлайн-платежей по картам банка «Русский стандарт» в 2016 г. упало на 10%, а их сумма сократилась на 14% по сравнению с предыдущим годом.

Средняя величина одного онлайн-платежа по банковской карте в 2016 г. составила 2869 руб. Из крупнейших банков самый небольшой средний платеж приходится на Сбербанк – 2429 руб. Клиенты Ситибанка в среднем оплачивают товары и услуги в интернете на сумму 5225 руб. за один платеж.

На сайтах многих онлайн-компаний и сервисов предусмотрена возможность приема оплаты не только по картам наиболее распространенных международных платежных систем Visa и MasterCard, но также по картам «Мир», American Express, Diners Club и JCB. Однако доля таких платежей невелика, и если по картам Visa и MasterCard осуществляется 58% и 41% платежей в денежном выражении, то на карты American Express в 2016 году пришлось 0,4%, «Мир» – 0,01%, Diners Club и JCB – в совокупности не более 0,002% в рублях. В минувшем году карты «Мир» стали принимать к оплате на своих сайтах такие крупные участники рынка e-commerce, как Ozon, Ozon.Travel, Allsoft, Otto, Bonprix, Quelle и др., но покупатели пока не очень активно расплачиваются ими – так, в декабре 2016 г. доля оплат по картам национальной платежной системы составила 0,04% в рублях и 0,02% от общего числа онлайн-транзакций.

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