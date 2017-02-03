В России зарегистрированы массовые случаи незаконного вывода денег с кредитных карт с помощью вредоносного ПО, которое распространяется под видом игры Pokemon Go. Об этом на пресс-конференции по борьбе с киберпреступностью сообщил начальник отдела «К» УМВД РФ по Ярославской области Денис Дуров.

Программа перехватывает SMS от банка, а также обеспечивает доступ к системе интернет-банкинга. Для максимально широкого распространения ПО злоумышленники воспользовались популярностью игры Pokemon Go, официальный релиз которой в России до сих пор не состоялся.

По словам Дениса Дурова, в прошлом году в Ярославской области было заведено 200 уголовных дел, связанных с мошенничеством, и 92 дела, касающихся незаконного вывода средств с кредитных карт.

При этом, как сообщил высокопоставленный чиновник МВД, основные способы хищения средств – это подключение к банкоматам специальных приборов, фишинг и использование вредоносных программ, причем последний метод становится все более распространенным.

Источник: CNews

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