Банк России получил право инициировать блокировку мошеннических ресурсов сети Интернет, относящихся к сфере финансовых рынков и национальной платежной системе в домене .su. Соответствующее соглашение заключено между регулятором и Фондом развития Интернет – уполномоченным органом, осуществляющим управление доменом .su.

Ранее подобное соглашение было заключено между Банком России и Координационным центром национального домена сети Интернет – администратором национальных доменов верхнего уровня .рф и .ru.

Таким образом, Банк России получил статус компетентной организации по отношению ко всем доменам российского сегмента сети Интернет: .ru, .su и .рф. Это позволит эффективнее выявлять и блокировать с помощью регистраторов доменных имен сайты, используемые для фишинга, несанкционированного доступа в информационные системы третьих лиц, распространения и управления вредоносными программами (управление бот-сетью).

Новые полномочия помогут Банку России защитить персональные данные и деньги граждан от посягательств со стороны кибермошенников, снизить репутационные риски организаций кредитно-финансовой сферы.

Сведения о случаях неподобающего использования доменного имени в национальной платежной системе и сфере финансовых рынков можно направлять в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) Банка России по адресу fincert@cbr.ru или телефону +7 (495) 772-70-90.

Источник: Центральный Банк Российской Федерации

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