В Лондоне запущена новая биометрическая система оплаты на базе аутентификации по венам пальца — FingoPay. Как сообщает Finextra, разработчиком технологии выступила компания Sthaler.

Инновационный платежный сервис впервые внедрили в британской столице в ночном клубе Proud Camden. Посетители заведения смогут гораздо быстрее, удобнее и безопаснее расплачиваться при помощи FingoPay, рассчитывает руководство Proud Camden.

FingoPay функционирует на базе лицензированной компанией Hitachi технологии. При этом используется специальный электронный считыватель: после прикосновения к нему пальца плательщика, устройство генерирует уникальную 3D-карту его расположения вен на пальце. Последняя создает «естественный персональный ключ» для подтверждения оплаты.

Первые испытания в Великобритании данная технология прошла с участием сотрудников WorldPay в 2015 году.

«Наше решение устраняет необходимость использования наличных, смартфона или банковской карты для оплаты. Технология обслуживания клиента в клубе Proud Camden кардинально меняется. Более того, оплачивая еду и напитки прикосновением пальца, посетитель получает бонусный кэшбэк в размере 10%», — комментирует исполнительный директор Sthaler Ник Драйден (Nick Dryden).

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